Україна та Румунія домовилися про безперебійний транзит товарів у період обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ, про це домовилися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його румунський колега Богдан Ауреску за підсумками розмови увечері 25 березня.

У повідомленні зазначають, що глава МЗС України "висловив вдячність румунському колезі за готовність румунської сторони забезпечити безперебійний транзит українських вантажів між Україною та ЄС через територію Румунії".

Повідомляють також, що очільники МЗС домовилися про взаємну підтримку громадян, які на період припинення транспортного сполучення залишилися в Україні або в Румунії.

Нагадаємо, з 25 березня Румунія запровадила жорсткий карантин, в рамках якого людям дозволено виходити з дому, тільки щоб купити їжу, ліки, піти на роботу чи у випадку надзвичайних ситуацій. Навчання у школах призупинили ще 11 березня.



Станом на 25 березня кількість загиблих в Румунії у зв’язку з коронавірусом сягнула 13 осіб.



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