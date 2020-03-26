Украина и Румыния договорились о бесперебойном транзите товаров в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел, об этом договорились министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его румынский коллега Богдан Ауреску по итогам разговора вечером 25 марта.

В сообщении отмечается, что глава МИД Украины "выразил благодарность румынскому коллеге за готовность румынской стороны обеспечить бесперебойный транзит украинских грузов между Украиной и ЕС через территорию Румынии".

Сообщают также, что руководители МИД договорились о взаимной поддержке граждан, которые на период прекращения транспортного сообщения остались в Украине или в Румынии.

Напомним, с 25 марта Румыния ввела жесткий карантин, в рамках которого людям разрешено выходить из дома, только чтобы купить еду, лекарства, пойти на работу или в случае чрезвычайных ситуаций. Обучение в школах приостановили еще 11 марта.

По состоянию на 25 марта количество погибших в Румынии в связи с коронавирусом достигло 13 человек.

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