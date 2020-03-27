Канада втричі скоротить військову тренувальну місію в Україні через коронавірус

Через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшить свою тренувальну військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER.

Про це повідомив уряд Канади на своєму сайті, пише "Європейська правда".

"На тлі ситуації з пандемією COVID-19 як у країні, так і за кордоном, а також згортання несуттєвої діяльності у рамках операцій Збройних сил Канади, буде зменшено кількість особового складу, який відбуде на початку квітня для участі в операції UNIFIER", - йдеться у заяві уряду.

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Під час планової ротації було заплановано розгортання 200 військовослужбовців, тепер їх кількість складе усього близько 60.

Відзначається, що потреба в розгортанні додаткового персоналу буде переглянута залежно від розвитку ситуації.

Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

Канадські військові навчають українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.