Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина: заражених коронавірусом понад 40 тисяч, Меркель просить "потерпіти"

У ЄС не змогли домовитись, як врятувати вражену коронавірусом економіку

В Італії від коронавірусу померли 39 лікарів

Коронавірус в Італії: відновилося зростання числа заражених, померлих вже більше 8000






Канада втричі скоротить військову тренувальну місію в Україні через коронавірус

П'ятниця, 27 березня 2020, 09:36

Через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшить свою тренувальну військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER.

Про це повідомив уряд Канади на своєму сайті, пише "Європейська правда".

"На тлі ситуації з пандемією COVID-19 як у країні, так і за кордоном, а також згортання несуттєвої діяльності у рамках операцій Збройних сил Канади, буде зменшено кількість особового складу, який відбуде на початку квітня для участі в операції UNIFIER", - йдеться у заяві уряду.

Читайте також
Канада готова надіслати Україні обладнання і ліки для пацієнтів з COVID-19

Під час планової ротації було заплановано розгортання 200 військовослужбовців, тепер їх кількість складе усього близько 60.

Відзначається, що потреба в розгортанні додаткового персоналу буде переглянута залежно від розвитку ситуації.

Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.

Канадські військові навчають українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Канада
powered by lun.ua