Канада втричі скоротить військову тренувальну місію в Україні через коронавірус
Через пандемію коронавірусу Канада утричі зменшить свою тренувальну військову місію, дислоковану в Україні у рамках операції UNIFIER.
Про це повідомив уряд Канади на своєму сайті, пише "Європейська правда".
"На тлі ситуації з пандемією COVID-19 як у країні, так і за кордоном, а також згортання несуттєвої діяльності у рамках операцій Збройних сил Канади, буде зменшено кількість особового складу, який відбуде на початку квітня для участі в операції UNIFIER", - йдеться у заяві уряду.
Під час планової ротації було заплановано розгортання 200 військовослужбовців, тепер їх кількість складе усього близько 60.
Відзначається, що потреба в розгортанні додаткового персоналу буде переглянута залежно від розвитку ситуації.
Канада відправляє групу з близько 200 військових в Україну кожні пів року. Їхній мандат розрахований до кінця березня 2022 року.
Канадські військові навчають українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.