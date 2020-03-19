Канада готова надіслати Україні обладнання і ліки для пацієнтів з COVID-19

Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати для лікування інфікованих коронавірусом.

Про це канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав у телефонній розмові Володимиру Зеленському, повідомляє "Європейська правда".

Як розповіли у пресслужбі офісу президента, протидія пандемії коронавірусу стала основною темою розмови.

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Зеленський розповів Трюдо про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу. Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати для лікування хворих з COVID-19.

Обоє лідерів відзначили готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням захворювання.

Трюдо також пообіцяв Володимиру Зеленському сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

Зеленський побажавши якнайшвидшого одужання дружині прем’єр-міністра Канади Софі, яка заразилась коронавірусом.