Канада втрое сократит военную тренировочную миссию в Украине из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса Канада втрое уменьшит свою тренировочную военную миссию, дислоцированную в Украине в рамках операции UNIFIER.

Об этом сообщило правительство Канады на своем сайте, пишет "Европейская правда".

"На фоне ситуации с пандемией COVID-19 как в стране, так и за рубежом, а также свертывания несущественной деятельности в рамках операций Вооруженных сил Канады, будет уменьшено количество личного состава, который отбудет в начале апреля для участия в операции UNIFIER", - говорится в заявлении правительства.

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Во время плановой ротации было запланировано развертывание 200 военнослужащих, теперь их количество составит всего около 60.

Отмечается, что потребность в развертывании дополнительного персонала будет пересмотрена в зависимости от развития ситуации.

Канада отправляет группу из около 200 военных в Украину каждые полгода. Их мандат рассчитан до конца марта 2022 года.

Канадские военные обучают украинских коллег по 5 направлениям подготовки: тактика малых групп и снайперская подготовка, разминирование, военная полиция, полевая медицина и логистика.