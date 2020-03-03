В Италии впервые зафиксировали замедление распространения коронавируса

В Италии впервые за последние недели зафиксировали замедление распространения нового коронавируса. В понедельник было зафиксировано на 270 случаев меньше, чем в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на la Reppublica.

По официальным данным, из больниц за два дня были выписаны 66 пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирус, всего выздоровели 149 человек.

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На сегодняшний день в Италии насчитывается 1835 пациентов с коронавирусом. Умерли 52 человека, преимущественно пожилого возраста, которые также имели другие серьезные заболевания.

Итальянские власти считают, что следующие несколько дней будут определяющими для понимания того, помогают правительственные меры остановить распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Ломбардии, которая является эпицентром коронавируса в Италии, возникла чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения: не хватает мест в больницах и врачей.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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