У Португалії розслідують ймовірне вбивство українця інспекторами митної служби

МЗС України заявляє, що поліція Португалії розслідує смерть українця в аеропорту Лісабона - місцевий португальський телеканал раніше повідомив, що чоловік помер в результаті насильницьких дій інспекторів митної служби.

Як повідомляє "Європейська правда", про розслідування у коментарі УНІАН розповів начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

За його словами, 11 березня до посольства України в Португалії надійшла інформація від португальських компетентних органів про заборону на в'їзд українцю у зв'язку з непідтвердженням заявленої мети поїздки.

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"Наступного дня, 12 березня ввечері, Міграційна служба Португалії повідомила, що він помер у приміщенні аеропорту, і причина смерті - приступ епілепсії, факт смерті був засвідчений медичним персоналом швидкої допомоги", - сказав Коваленко. У чоловік з собою був тільки паспорт.

Посольство знайшло родичів загиблого, вирішило питання репатріації і кремації тіла померлого. Зважаючи на введені обмеження процес затягнувся. Кремацію здійснили лише 27 березня.

При цьому, стверджує Коваленко, 29 березня один з місцевих телеканалів показав сюжет, у якому йшлося, що українця, ймовірно, убили.

"У цьому зв'язку одразу 29 березня посольство України звернулося до Генеральної прокуратури Португалії і досудової поліції міста Лісабон, що порушили кримінальне розслідування у зв'язку з цією інформацією", - заявив Коваленко.

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Він уточнив, що порушена кримінальна справа, а посольство постійно перебуває на зв'язку з родичами померлого і надає сприяння в пошуку адвоката та інших питань. Консули стежать, аби всі кримінально-процесуальні дії були виконані. Поліція вилучила всі матеріали відеоспостерження і проводить перевірку.

Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха раніше повідомив, що українцю з незрозумілих причин відмовили у в’їзді до Португалії. А коли він став вимагати пояснити ситуацію, йому надягнули наручники, застосували фізичну силу і в наручниках залишили одного в кімнаті. В українця стався приступ епілепсії, у результаті чого наступила смерть.

Садоха висловив співчуття родині загиблого і засудив "злочинні дії працівників служби міграції".