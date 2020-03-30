В Португалии расследуют возможное убийство украинца инспекторами таможенной службы

МИД Украины заявляет, что полиция Португалии расследует смерть украинца в аэропорту Лиссабона - местный португальский телеканал ранее сообщил, что мужчина умер в результате насильственных действий инспекторов таможенной службы.

Как сообщает "Европейская правда", о расследовании в комментарии УНИАН рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

По его словам, 11 марта в посольство Украины в Португалии поступила информация от португальских компетентных органов о запрете на въезд украинцу в связи с неподтверждением заявленной цели поездки.

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"На следующий день, 12 марта вечером, Миграционная служба Португалии сообщила, что он умер в здании аэропорта, и причина смерти - приступ эпилепсии, факт смерти был зафиксирован медицинским персоналом скорой помощи", - сказал Коваленко. В мужчины с собой был только паспорт.

Посольство нашло родственников погибшего, решило вопрос репатриации и кремации тела умершего. Учитывая введенные ограничения процесс затянулся. Кремацию осуществили только 27 марта.

При этом, утверждает Коваленко, 29 марта один из местных телеканалов показал сюжет, в котором говорилось, что украинца, вероятно, убили.

"В этой связи сразу 29 марта посольство Украины обратилось в Генеральную прокуратуру Португалии и досудебную полицию города Лиссабон, нарушивших уголовное расследование в связи с этой информацией", - заявил Коваленко.

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Он уточнил, что возбуждено уголовное дело, а посольство постоянно находится на связи с родственниками умершего и предоставляет содействие в поиске адвоката и других вопросов. Консулы следят, чтобы все уголовно-процессуальные действия были выполнены. Полиция изъяла все материалы видеонаблюдения и проводит проверку.

Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха ранее сообщил, что украинцу по непонятным причинам отказали во въезде в Португалию. А когда он потребовал объяснить ситуацию, ему надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. В украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

Садоха выразил соболезнования семье погибшего и осудил "преступные действия сотрудников службы миграции".