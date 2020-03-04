Сутички на кордоні Греції і Туреччини: поліція знову застосувала газ проти мігрантів

Грецька поліція і прикордонні війська використовували сльозогінний газ проти сотень мігрантів, які в середу вранці зробили чергову спробу перетнути кордон з Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Зіткнення мігрантів з поліцією сталися на прикордонному переході Кастанія. На відеокадрах видно, що поліція стріляла балончиками зі сльозогінним газом через прикордонний паркан. Сльозогінний газ також летів в сторону грецьких поліцейських з турецької сторони, але невідомо хто стріляв.

З минулої п'ятниці на переході Кастанія в регіоні Еврос діють посилені підрозділи грецьких прикордонників після того, як Туреччина заявила про відкриття кордонів для мігрантів з Сирії.

За останні кілька днів понад 10 000 мігрантів намагалися прорватися через кордон.

Тим часом грецький флот направив корабель на острів Лесбос, який буде брати на борт новоприбулих мігрантів і утримувати їх там до їх перевезення в закритий табір на материку.

Нагадаємо, ЄС заявив про готовність виділити Греції 700 млн євро на боротьбу з загостренням міграційної кризи.

Раніше повідомлялося, що агентство ЄС з охорони кордонів Frontex почне термінове втручання на морських кордонах Греції через потік мігрантів з Туреччини.