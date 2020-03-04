Столкновения на границе Греции и Турции: полиция вновь применила газ против мигрантов

Греческая полиция и пограничные войска использовали слезоточивый газ против сотен мигрантов, которые в среду утром предприняли очередную попытку пересечь границу со стороны Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Столкновение мигрантов с полицией произошли на пограничном переходе Кастания. На видеокадрах видно, что полиция стреляла баллончиками со слезоточивым газом через пограничное ограждение. Слезоточивый газ также летел в сторону греческих полицейских с турецкой стороны, но неизвестно кто стрелял.

С прошлой пятницы на переходе Кастания в регионе Эврос действуют усиленные подразделения греческих пограничников после того, как Турция заявила об открытии границ для мигрантов из Сирии.

За последние несколько дней более 10 тысяч мигрантов пытались прорваться через границу.

Между тем греческий флот направил корабль на остров Лесбос, который будет брать на борт новоприбывших мигрантов и удерживать их там до перевозки в закрытый лагерь на материке.

Напомним, ЕС заявил о готовности выделить Греции 700 млн евро на борьбу с обострением миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что агентство ЕС по охране границ Frontex начнет срочное вмешательство на морских границах Греции в связи с потоком мигрантов из Турции.