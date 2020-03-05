ЄС запропонував Туреччині пришвидшити свою підтримку біженців з Сирії

Європейський Союз заявив про готовність пришвидшити підтримку біженців із Сирії на території Туреччини на тлі загострення міграційної ситуації на кордонах ЄС.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом у Анкарі 4 березня, повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч була відвертою і необхідною. Міграційна ситуація на морських і сухопутних кордонах ЄС і криза в Сирії були в центрі переговорів", - йдеться у повідомленні пресслужби Європейської ради за підсумками зустрічі.

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У розмові з Ердоганом Боррель підтвердив свою підтримку Греції, Болгарії та Кіпру, а також відзначив зусилля Туреччини з прийому мільйонів біженців, сказано в повідомленні.

Домовленість ЄС та Туреччини щодо біженців від 2016 року залишається основою двостороннього міграційного партнерства, підкреслив головний дипломат Євросоюзу.

"Зниження нинішньої міграційної напруги на кордонах Європи має важливе значення. Європа готова прискорити підтримку сирійців в Туреччині і громад, що їх приймають", - зазначив Жозеп Боррель.

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У середу глави МВС 27 країн блоку і міністри внутрішніх справ держав, що входять до Шенгенської зони, оголосили про готовність ефективно захищати зовнішні кордони ЄС та заявили про неприпустимість використання Туреччиною біженців для досягнення своїх політичних цілей.

Після загострення конфлікту в сирійській провінції Ідліб і загибелі десятків турецьких військових Туреччина оголосила про відкриття своїх кордонів до ЄС і тисячі біженців відновили спроби незаконно потрапити до Греції.

Президент Туреччини вже давно заявляв, що ЄС не виконує своїх зобов’язань за підписаною у 2016 році угодою, за якою Туреччина пообіцяла утримувати сирійських біженців на своїй території в обмін на фінансову допомогу в кілька мільярдів євро. Брюссель відкидає претензії та каже, що виплачує ці кошти.