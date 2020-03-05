ЕС предложил Турции ускорить свою поддержку беженцев из Сирии

Европейский Союз заявил о готовности ускорить поддержку беженцев из Сирии на территории Турции на фоне обострения миграционной ситуации на границах ЕС.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре 4 марта, сообщает "Европейская правда".

"Встреча была откровенной и необходимой. Миграционная ситуация на морских и сухопутных границах ЕС и кризис в Сирии были в центре переговоров", - говорится в сообщении прессслужбы Европейского совета по итогам встречи.

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В разговоре с Эрдоганом Боррель подтвердил свою поддержку Греции, Болгарии и Кипру, а также отметил усилия Турции по приему миллионов беженцев, говорится в сообщении.

Договоренность ЕС и Турции в отношении беженцев от 2016 года является основой двустороннего миграционного партнерства, подчеркнул главный дипломат Евросоюза.

"Снижение нынешнего миграционного напряжения на границах Европы имеет важное значение. Европа готова ускорить поддержку сирийцев в Турции и общин, которые их принимают", - отметил Жозеп Боррель.

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В среду главы МВД 27 стран блока и министры внутренних дел государств, входящих в Шенгенскую зону, объявили о готовности эффективно защищать внешние границы ЕС и заявили о недопустимости использования Турцией беженцев для достижения своих политических целей.

После обострения конфликта в сирийской провинции Идлиб и гибели десятков турецких военных Турция объявила об открытии своих границ в ЕС и тысячи беженцев возобновили попытки незаконно попасть в Грецию.

Президент Турции уже давно заявлял, что ЕС не выполняет своих обязательств по подписанным в 2016 году соглашением, по которым Турция пообещала удерживать сирийских беженцев на своей территории в обмен на финансовую помощь в несколько миллиардов евро. Брюссель отвергает претензии и говорит, что выплачивает эти средства.