У Швейцарії померла перша людина з коронавірусом
У Швейцарії зафіксовано перший випадок смерті пацієнтки із коронавірусом – жінка померла у кантоні Во.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zurcher Zeitung.
Покійній пацієнтці було 74 роки, вона лежала в університетській лікарні Лозанни з 3 березня.
Жінка вважалася пацієнткою із групи високого ризику, тому що страждала від хронічного захворювання.
У Швейцарії станом на сьогодні лабараторно підтверджено 58 випадків зараження коронавірусом. Кантони повідомляють також про чотири десятки інших випадків зараження, які офіційно ще не підтверджені.
В країні заборонені масові заходи чисельністю понад 1000 людей до середини березня. Був скасований, зокрема, карнавал у Базелі.
Тим часом у сусідній зі Швейцарією Австрії видужали перші пацієнти, які були заражені коронавірусом.