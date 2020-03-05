У Швейцарії померла перша людина з коронавірусом

У Швейцарії зафіксовано перший випадок смерті пацієнтки із коронавірусом – жінка померла у кантоні Во.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zurcher Zeitung.

Покійній пацієнтці було 74 роки, вона лежала в університетській лікарні Лозанни з 3 березня.

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Жінка вважалася пацієнткою із групи високого ризику, тому що страждала від хронічного захворювання.

У Швейцарії станом на сьогодні лабараторно підтверджено 58 випадків зараження коронавірусом. Кантони повідомляють також про чотири десятки інших випадків зараження, які офіційно ще не підтверджені.

В країні заборонені масові заходи чисельністю понад 1000 людей до середини березня. Був скасований, зокрема, карнавал у Базелі.

Тим часом у сусідній зі Швейцарією Австрії видужали перші пацієнти, які були заражені коронавірусом.