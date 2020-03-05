В Швейцарии умер первый человек с коронавирусом

В Швейцарии зафиксирован первый случай смерти пациентки с коронавирусом - женщина умерла в кантоне Во.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

Покойной пациентке было 74 года, она лежала в университетской больнице Лозанны с 3 марта.

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Женщина считалась пациенткой из группы высокого риска, так как страдала от хронического заболевания.

В Швейцарии на сегодня лабараторно подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Кантоны сообщают также о четырех десятках других случаев заражения, которые официально не подтверждены.

В стране запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек до середины марта. Был отменен, в частности, карнавал в Базеле.

Между тем в соседней со Швейцарией Австрии выздоровели первые пациенты, которые были заражены коронавирусом.