В Швейцарии умер первый человек с коронавирусом
В Швейцарии зафиксирован первый случай смерти пациентки с коронавирусом - женщина умерла в кантоне Во.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.
Покойной пациентке было 74 года, она лежала в университетской больнице Лозанны с 3 марта.
Женщина считалась пациенткой из группы высокого риска, так как страдала от хронического заболевания.
В Швейцарии на сегодня лабараторно подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Кантоны сообщают также о четырех десятках других случаев заражения, которые официально не подтверждены.
В стране запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек до середины марта. Был отменен, в частности, карнавал в Базеле.
Между тем в соседней со Швейцарией Австрии выздоровели первые пациенты, которые были заражены коронавирусом.