Туреччина відповіла на напад військ Асада перед початком перемир’я

Туреччина провела атаку бойовим дроном проти сирійських урядових сил в сирійському Ідлібі в четвер, перед тим, як почало діяти перемир'я, про яке вчора домовились президенти РФ і Туреччини.

З такою заявою виступило міністерство оборони Туреччини вранці у п'ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

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Як повідомляється, дрон здійснив атаку близько 4 годин дня. У результаті було знищено два артилерійські знаряддя, дві багатоцільові ракетні установки і "знешкоджено" 21 сирійського урядового військового, розповіли у відомстві.

Міністерство зазначило, що атака була відповіддю на напад військ Башара Асада на турецьких військових.

Як повідомили раніше в Міноборони Туреччини, в четвер двоє турецьких солдатів були вбиті і троє поранені, коли сирійські урядові сили відкрили по них вогонь в Ідлібі.

Президенти Туреччини і Росії напередодні провели переговори у Москві, на яких домовились про припинення вогню з півночі 6 березня в сирійському Ідлібі.

Турецький президент повідомив, що Туреччина і Росія в найкоротші терміни забезпечать режим припинення вогню, після чого будуть зроблені інші кроки, узгоджені сторонами.

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