Турция ответила на нападение войск Асада перед началом перемирия

Турция провела атаку боевым дроном против сирийских правительственных сил в сирийском Идлибе в четверг, перед тем, как начало действовать перемирие, о котором вчера договорились президенты РФ и Турции.

С таким заявлением выступило министерство обороны Турции утром в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Как сообщается, дрон совершил атаку около 4 часов дня. В результате были уничтожены два артиллерийских орудия, две многоцелевые ракетные установки и "уничтожено" 21 сирийского правительственного военного, рассказали в ведомстве.

Министерство отметило, что атака была ответом на нападение войск Башара Асада на турецких военных.

Как сообщили ранее в Минобороны Турции, в четверг двое турецких солдат были убиты и трое ранены, когда сирийские правительственные силы открыли по ним огонь в Идлибе.

Президенты Турции и России накануне провели переговоры в Москве, на которых договорились о прекращении огня с полуночи 6 марта в сирийском Идлибе.

Турецкий президент сообщил, что Турция и Россия в кратчайшие сроки обеспечат режим прекращения огня, после чего будут сделаны другие шаги, согласованные сторонами.

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