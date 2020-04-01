Нидерланды продлили закрытие школ, баров и ресторанов на месяц

Нидерланды продлили еще на месяц закрытие школ, ресторанов, баров и музеев на фоне продолжающегося роста положительных случаев коронавируса и случаев смерти из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NLTimes.nl.

Заведения не будут работать минимум до 28 апреля, объявил во вторник вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи с экспертами, советниками и министерской командой по управлению кризисными ситуациями.

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За неделю до 28 апреля правительство Нидерландов решит, продолжать ли ограничения.

Страна не находится на жестком карантине как, например, Италия, где жителям нельзя без необходимости выходить из дома. Свои шаги правительство Нидерландов осуществляет, отталкиваясь от концепции группового иммунитета.

Но людям настоятельно рекомендуют соблюдать социальное дистанцирование и работать из дома. События и собрания с участием трех или более людей, которые не живут вместе, запрещены.

Жесткий карантин все еще может быть введен, если ситуация ухудшится, сказал Рютте.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах приближается к 12 600, число погибших составляет 1039 по состоянию на вторник.

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