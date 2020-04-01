Столтенберг рассказал, как пандемия повлияла на готовность НАТО реагировать на действия РФ

Несмотря на пандемию коронавируса, НАТО сохраняет способность проводить военные операции - особенно учитывая военную активизацию РФ у границ Альянса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на онлайн-пресс-конференции в среду рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Конечно, мы видим существенную военную активность у границ НАТО с новыми военными учениями в западных военных округах России. Мы видели существенное российское присутствие в Северном море", - сказал Йенс Столтенберг.

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Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию COVID-19, готовность Альянса проводить операции не подорвана.

"Мы откорректировали проведение некоторых военных учений, некоторые отменили. Но это не подрывает нашу операционную готовность", - подчеркнул Столтенберг.

"НАТО продолжит патрулировать наше воздушное пространство. Мы должны присутствовать на земле, но также и в воздухе и на море. Наши постоянные силы ВМС продолжают патрулировать моря", - добавил он.

Как сообщалось, в четверг во время видеоконференции министры иностранных дел стран-членов НАТО утвердят новый пакет помощи для Украины и Грузии.

С начала эпидемии НАТО принимает необходимые меры, чтобы ограничить распространение коронавируса и уменьшить риск заражения для военных и гражданских, заявлял ранее Столтенберг.