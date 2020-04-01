Німеччина продовжила загальнодержавний карантин на 2 тижні

Німеччина продовжила загальнодержавний карантин для протидії поширенню коронавірусу до 19 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Рішення про продовження заходів соціального дистанціювання спільно прийняли федеральний уряд Ангели Меркель та влада 16 федеральних земель за підсумками телеконференції.



Ангела Меркель наголосила, що "для пандемії не існує вихідних". Людей закликають утриматися від поїздок до родичів на великодні вихідні.

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Ще декілька днів тому офіційний представник уряду Штеффан Зайберт зазначав, що країна не планує найближчим часом послаблювати карантинні обмеження.

Станом на 1 квітня, за даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу досягнула 67 366, кількість померлих зросла до 732 осіб.

Американський університет Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, наводить дані про 71 642 випадків зараження коронавірусом та 798 смертей.

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