Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Епідемія в Італії: кількість смертей за добу знизилася, нових випадків побільшало

У Британії від коронавірусу за добу померли 563 людини, понад 4300 нових випадків

НАТО в четвер затвердить новий пакет підтримки України і Грузії - Столтенберг

Коронавірус в Іспанії: понад 100 тисяч заражених та новий максимум смертності






Німеччина продовжила загальнодержавний карантин на 2 тижні

Середа, 1 квітня 2020, 18:18

Німеччина продовжила загальнодержавний карантин для протидії поширенню коронавірусу до 19 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Рішення про продовження заходів соціального дистанціювання спільно прийняли федеральний уряд Ангели Меркель та влада 16 федеральних земель за підсумками телеконференції.

Ангела Меркель наголосила, що "для пандемії не існує вихідних". Людей закликають утриматися від поїздок до родичів на великодні вихідні.

Читайте також
У Німеччині спрогнозували найгірший сценарій від коронавірусу без жорсткого карантину

Ще декілька днів тому офіційний представник уряду Штеффан Зайберт зазначав, що країна не планує найближчим часом послаблювати карантинні обмеження.

Станом на 1 квітня, за даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині кількість підтверджених випадків коронавірусу досягнула 67 366, кількість померлих зросла до 732 осіб.

Американський університет Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, наводить дані про 71 642 випадків зараження коронавірусом та 798 смертей.

Читайте також: "Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Німеччина
powered by lun.ua