Германия продлила общегосударственный карантин на 2 недели
Германия продлила общегосударственный карантин для противодействия распространению коронавируса до 19 апреля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
Решение о продолжении мер социального дистанциирования совместно приняли федеральное правительство Ангелы Меркель и власти 16 федеральных земель по итогам телеконференции.
Ангела Меркель подчеркнула, что "для пандемии не существует выходных". Граждан призывают воздержаться от поездок к родственникам.
Еще несколько дней назад официальный представитель правительства Штеффан Зайберт отмечал, что страна не планирует в ближайшее время ослаблять карантин.
По состоянию на 1 апреля, по данным Института Роберта Коха, в Германии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 67 366, количество умерших возросло до 732 человек.
Американский университет Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, приводит данные о 71 642 случаях заражения и 798 погибших.
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