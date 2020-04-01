Германия продлила общегосударственный карантин на 2 недели

Германия продлила общегосударственный карантин для противодействия распространению коронавируса до 19 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Решение о продолжении мер социального дистанциирования совместно приняли федеральное правительство Ангелы Меркель и власти 16 федеральных земель по итогам телеконференции.

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Ангела Меркель подчеркнула, что "для пандемии не существует выходных". Граждан призывают воздержаться от поездок к родственникам.

Еще несколько дней назад официальный представитель правительства Штеффан Зайберт отмечал, что страна не планирует в ближайшее время ослаблять карантин.

По состоянию на 1 апреля, по данным Института Роберта Коха, в Германии количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 67 366, количество умерших возросло до 732 человек.

Американский университет Джона Хопкинса, который использует другую методологию подсчета, приводит данные о 71 642 случаях заражения и 798 погибших.

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