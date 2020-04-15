Європі потрібен новий "план Маршалла" - президент Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європі потрібен новий "план Маршалла" для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на брифінгу, презентуючи "дорожню мапу" зняття карантинних обмежень для країн ЄС.

"Європі потрібен новий "план Маршалла. Нам потрібні великі державні та приватні інвестиції для відбудови економіки та створення нових робочих місць. Ключ до цього – новий, потужний бюджет ЄС", - зазначила президент Єврокомісії.

Europa braucht einen neuen Marshallplan.

Wir werden massive öffentliche und private Investitionen brauchen, um die Wirtschaft wieder aufzubauen und um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der Schlüssel dazu ist ein neuer kraftvoller EU-Haushalt. pic.twitter.com/OXQUKdq1uz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2020

Вона додала, що наступний довгостроковий бюджет ЄС має суттєво відрізнятися від попереднього.

"У перші декілька років, нам потрібні будуть великі інвестиції для посилення економічної стійкості Європи та прискорення розвитку цифрових та "зелених" технологій", - додала Урсула фон дер Ляєн.

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План Маршалла, названий на честь американського держсекретаря, був планом уряду США в кінці Другої світової війни з надання допомоги європейському континенту, щоб допомогти йому оговтатися від наслідків війни.

Нагадаємо, вчора Рада ЄС внесла зміни до бюджету ЄС на 2020 рік, виділивши 3,1 мільйона євро на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Раніше міністри фінансів Європейського союзу погодили пакет економічних заходів на суму в 540 мільярдів євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу.