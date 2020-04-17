В Германии заявили о снижении уровня заражения коронавирусом

Уровень заражения коронавирусом в Германии снизился и на сегодня каждый зараженный человек заражает меньше одного человека, так называемый коэффициент воспроизводства составляет 0,7.

Такие данные опубликовал Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В начале марта коэффициент составлял три, 8 апреля - 1,3 - каждый с определенным диапазоном колебаний.

Президент институту Лотар Вилер заявил, что коэффициент должен быть меньше 1, чтобы эпидемия утихла. В настоящее время на глобальном уровне он составляет 1,2.

Однако Вилер также сказал, что для ослабления карантина имеет значение не только этот показатель, но также доля людей с иммунитетом в популяции и возможности системы здравоохранения.

За последние сутки в Германии зарегистрировали 3380 новых случаев заражения, это примерно на 200 меньше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных возросло до 133 830.

Число смертей в результате заражения выросло на 299 в течение 24 часов, общее количество составляет 3868.

Приблизительно 81 800 пациентов вылечились, примерно 4700 человек за сутки.

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