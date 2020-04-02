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British Airways відсторонить від роботи 36 тисяч працівників через пандемію

Четвер, 2 квітня 2020, 09:20

Авіакомпанія British Airways планує тимчасово відсторонити від роботи 36 тисяч своїх співробітників через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Авіакомпанія понад тиждень вела переговори з профспілкою Unite і отримала від неї принципову згоду на цей крок. Зараз сторони опрацьовують деталі угоди. 

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За домовленістю, 80% екіпажів літаків, наземного персоналу, інженерів і співробітників головного офісу буде тимчасово відсторонено від роботи, але не звільнено. 

Рішення стосуватиметься усіх співробітників аеропортів Гатвік і Лондон-Сіті, у яких авіакомпанія призупинила всі операції до завершення кризи.

Очікується, що персонал отримає частину своєї заробітної плати в рамках урядової схеми збереження робочих місць. Програма покриває виплату 80% зарплати і обмежена максимумом 2500 фунтів на місяць.

Нагадаємо, кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, за добу зросла на 563, і це найбільший щоденний показник від початку епідемії.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи залишатись вдома. 

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Коронавірус Велика Британія
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