Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В марте смертность на севере Италии выросла вдвое, в Бергамо - в 4 раза

Коронавирус: 13 стран ЕС обеспокоены из-за состояния демократии в условиях карантина

Коронавирус во Франции: количество смертей превысило 4000

Эпидемия в Италии: количество смертей за сутки снизилось, новых случаев стало больше






British Airways отстранит от работы 36 тысяч работников из-за пандемии

Четверг, 2 апреля 2020, 09:20

Авиакомпания British Airways планирует временно отстранить от работы 36 тысяч своих сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Авиакомпания больше недели вела переговоры с профсоюзом Unite и получила от него принципиальное согласие на этот шаг. Сейчас стороны прорабатывают детали соглашения.

Читайте также
Авиатрафик в Европе упал на 65% из-за коронавируса

По договоренности, 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников главного офиса будут временно отстранены от работы, но не уволены.

Решение будет касаться всех сотрудников аэропортов Гатвик и Лондон-Сити, в которых авиакомпания приостановила все операции до завершения кризиса.

Ожидается, что персонал получит часть своей заработной платы в рамках правительственной схемы сохранения рабочих мест. Программа покрывает выплату 80% зарплаты и ограничена максимумом 2500 фунтов в месяц.

Напомним, количество людей, умерших в Великобритании от коронавируса, за сутки увеличилось на 563 - это самый большой ежедневный показатель с начала эпидемии.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Великобритания
powered by lun.ua