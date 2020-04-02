British Airways отстранит от работы 36 тысяч работников из-за пандемии

Авиакомпания British Airways планирует временно отстранить от работы 36 тысяч своих сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Авиакомпания больше недели вела переговоры с профсоюзом Unite и получила от него принципиальное согласие на этот шаг. Сейчас стороны прорабатывают детали соглашения.

По договоренности, 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников главного офиса будут временно отстранены от работы, но не уволены.

Решение будет касаться всех сотрудников аэропортов Гатвик и Лондон-Сити, в которых авиакомпания приостановила все операции до завершения кризиса.

Ожидается, что персонал получит часть своей заработной платы в рамках правительственной схемы сохранения рабочих мест. Программа покрывает выплату 80% зарплаты и ограничена максимумом 2500 фунтов в месяц.

Напомним, количество людей, умерших в Великобритании от коронавируса, за сутки увеличилось на 563 - это самый большой ежедневный показатель с начала эпидемии.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.