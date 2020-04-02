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Коронавірус у Британії: кількість загиблих майже досягла 3 тисяч

Четвер, 2 квітня 2020, 16:21

Кількість загиблих від коронавірусу у Британії зросла майже до 3 тисяч.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні дані оприлюднив британський Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги.

За добу у Британії від коронавірусу загинули 569 людей – на шість більше, ніж напередодні. Це новий рекорд смертності за добу. Загальна кількість загиблих досягла 2921.

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Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла до 33718. Це на понад 4240 більше, ніж напередодні.

Станом на 9 годину ранку 2 березня тест на коронавірус в країні здали майже 163 200 осіб.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 

Сам Борис Джонсон також захворів – про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває у домашній самоізоляції.

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Останній вже вийшов з семиденного карантину.

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Коронавірус Велика Британія
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