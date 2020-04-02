Европарламент передает одно из своих зданий в Брюсселе под госпиталь

Европейский парламент передает одно из своих зданий в Брюсселе под госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в видеообращении президент Европарламента Давид Сассоли.

Президент Европарламента сообщил, что передает в распоряжение городских властей Брюсселя одно из зданий Европарламента для размещения пациентов и 100 авто для нужд медиков.

Our strength is our solidarity. As @Europarl_EN, we wanted to set a small example: we provided the Brussels authorities with one of our buildings to be used for patient care, as well as 100 vehicles. We are ready to do the same with our Luxembourg and Strasbourg offices. pic.twitter.com/PQHpMya6do — David Sassoli (@EP_President) April 2, 2020

"Как Европарламент, мы хотим продемонстрировать небольшой пример солидарности и предоставили власти Брюсселя – на случай, если в этом будет необходимость – одно из наших зданий для превращения в госпиталь, а также – автопарк из 100 авто.

Мы готовы сделать то же самое в Люксембурге и Страсбурге. В этих городах расположены наши офисы, и мы хотим поддержать их жителей в эти трудные времена. Наша сила – в нашей солидарности", - отметил Давид Сассоли.

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Напомним, 25 марта Давид Сассоли завершил 14-дневную самоизоляцию после поездки в родную Италию.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия объявила о выделении до 100 миллиардов евро для поддержки занятости в странах-членах ЕС, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

Ранее евродепутаты утвердили инвестиционную инициативу Corona Response. Она предназначена для того, чтобы как можно скорее направить 37 млрд евро из доступных фондов ЕС для граждан, регионов и стран, наиболее пострадавших от пандемии.