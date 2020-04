Европарламент передает одно из своих зданий в Брюсселе под госпиталь

Европейский парламент передает одно из своих зданий в Брюсселе под госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в видеообращении президент Европарламента Давид Сассоли.

Президент Европарламента сообщил, что передает в распоряжение городских властей Брюсселя одно из зданий Европарламента для размещения пациентов и 100 авто для нужд медиков.

Our strength is our solidarity. As @Europarl_EN, we wanted to set a small example: we provided the Brussels authorities with one of our buildings to be used for patient care, as well as 100 vehicles. We are ready to do the same with our Luxembourg and Strasbourg offices. pic.twitter.com/PQHpMya6do