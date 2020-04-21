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Кількість загиблих від коронавірусу у Франції перевищила 20 тисяч 

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Кількість загиблих від коронавірусу у Франції перевищила 20 тисяч 

Вівторок, 21 квітня 2020, 07:35

Франція у понеділок офіційно зареєструвала понад 20 тисяч смертей від коронавірусу, ставши четвертою країною світу після Італії, Іспанії та США, що перетнули цей поріг. 

Про це йдеться у добовій статистиці, оприлюдненій міністерством охорони здоров’я, повідомляє "Європейська правда".

За останні 24 години у Франції зафіксовано 547 випадків смерті в лікарнях та будинках для літніх людей від COVID-19. Це трохи більше, ніж минулої доби, коли було зареєстровано 395 випадків смерті.

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Загалом від початку епідемії в країні померли 20 255 людей у зв’язку з вірусом - 12 553  у лікарнях і 7 752 - в будинках для людей похилого віку.

Водночас кількість нових госпіталізацій продовжує повільно скорочуватися шостий день поспіль. Загальна кількість пацієнтівз коронавірусом у лікарнях  становить 30 584 осіб. 

Кількість людей, які перебувають у реанімації, зменшується 12-й день поспіль і складає 5 683 особи. Це найнижче число з 31 березня. 

Кількість підтверджених випадків коронавірусу збільшилася на 1,8% до 114 657. 

Франція перебуває на жорсткому карантині вже майже п’ять тижнів і має почати скасовувати деякі обмежувальні заходи з 11 травня.

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