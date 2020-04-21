Количество погибших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч

Франция в понедельник официально зарегистрировала более 20 тысяч смертей от коронавируса, став четвертой страной мира после Италии, Испании и США, которые пересекли этот порог.

Об этом говорится в суточной статистике, обнародованной министерством здравоохранения, сообщает "Европейская правда".

За последние 24 часа во Франции зафиксировано 547 случаев смерти в больницах и домах престарелых от COVID-19. Это немного больше, чем за прошедшие сутки, когда было зарегистрировано 395 случаев смерти.

Читайте также На борту авианосца-флагмана ВМС Франции коронавирус обнаружили у 940 моряков

Всего с начала эпидемии в стране умерли 20 255 человек в связи с вирусом - 12 553 в больницах и 7 752 - в домах престарелых.

В то же время количество новых госпитализаций продолжает медленно сокращаться шестой день подряд. Общее количество пациентов с коронавирусом в больницах составляет 30 584 человек.

Количество людей, находящихся в реанимации, уменьшается 12-й день подряд и составляет 5 683 человека. Это самое низкое число с 31 марта.

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилась на 1,8% до 114 657.

Франция находится на жестком карантине уже почти пять недель и должна начать отменять некоторые ограничительные меры с 11 мая.

Читайте также: Долго, медленно и не везде: как и когда Европа планирует выходить из карантина.