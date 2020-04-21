Туризм в Австрії втратив 1,8 млрд євро через обірваний зимовий сезон

Раннє завершення зимового сезону через пандемію коронавірусу призвело до того, що туризм у гірськолижній Австрії втратив 1,8 мільярда євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить дослідження Інституту маркетингових досліджень, проведене за замовленням Австрійської торгової палати.

Раптове завершення сезону в середині березня призвело до зменшення гостей на 8,1 мільйона на гірськолижних курортах в порівнянні з попередніми роками.

Найбільше постраждав Тіроль, на який припадає близько половини всіх продажів на канатних дорогах в Австрії. Деякі гірськолижні курорти там зазвичай відкриті після Пасхи.

Гірськолижний сезон в країні завершився приблизно на місяць раніше у зв’язку з пандемією.

Нагадаємо, Австрія не виключає, що влітку почне пускати до себе туристів з країн, які змогли взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, з Німеччини.

Варто зазначити, що найбільше туристів до Австрії приїздить саме з Німеччини – близько 30%.

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