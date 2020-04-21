Туризм в Австрии потерял 1,8 млрд евро из-за прерванного зимнего сезона

Раннее завершение зимнего сезона из-за пандемии коронавируса привело к тому, что туризм в горнолыжной Австрии потерял 1,8 миллиарда евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует исследование Института маркетинговых исследований, проведенное по заказу Австрийской торговой палаты.

Внезапное завершение сезона в середине марта привело к уменьшению числа гостей на 8,1 миллиона на горнолыжных курортах по сравнению с предыдущими годами.

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Больше всего пострадал Тироль, на который приходится около половины всех продаж на канатных дорогах в Австрии. Некоторые горнолыжные курорты там обычно открыты еще и после Пасхи.

Горнолыжный сезон в стране завершился примерно на месяц раньше в связи с пандемией.

Напомним, Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, в частности, из Германии.

Стоит отметить, что больше всего туристов в Австрию приезжает именно из Германии - около 30%.

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