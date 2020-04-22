Канцлер Австрії каже, що Німеччина скопіювала його заходи виведення країни з карантину

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна настільки успішно сповільнила поширення коронавірусу, що інші країни, зокрема Німеччина, скопіювали її план послаблення карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Австрія почала вводити обмеження на самому початку спалаху коронавірусу, закривши заклади і наказавши громадянам лишатися вдома.

Ці обмежувальні заходи допомогли скоротити щоденне зростання кількості інфекцій до менш ніж 2%, і досі Австрія повідомила про 510 смертей. Німеччина прийняла аналогічні заходи, і ці дві країни мають приблизно однаковий рівень смертності.

"Цікаво, що не тільки щодо обмежувальних заходів багато країн скопіювали наш шлях, але і в ході відновлення діяльності зараз інші країни, такі як, наприклад, Німеччина, крок за кроком приймають наш план",- сказав Курц в нижній палаті парламенту.

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"І це показує, на мою думку, перш за все, що заходи, які ми прийняли, були правильними", - додав він.

Австрія зробила перший крок до послаблення карантину минулого тижня, у вівторок після Великодня, коли знову відкрилися садові центри, а також магазини площею до 400 квадратних метрів.

Коли Курц оголосив про плани першої хвилі відкриття торгових центрів, великих магазинів і перукарень з 1 травня, його німецька колега Ангела Меркель заявила, що для Німеччини ще занадто рано робити те ж саме.

Проте зрештою Німеччина на цьому тижні знову відкрила магазини площею до 800 квадратних метрів, а також автомобільні, велосипедні та книжкові магазини.

Нагадаємо, Австрія не виключає, що влітку почне пускати до себе туристів з країн, які змогли взяти під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу, зокрема, з Німеччини.

Як повідомлялось, Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

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