Канцлер Австрии говорит, что Германия скопировала его меры по выводу страны из карантина

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна настолько успешно замедлила распространение коронавируса, что другие страны, в частности Германия, скопировали ее план ослабления карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Австрия начала вводить ограничения в самом начале вспышки коронавируса, закрыв заведения и приказав гражданам оставаться дома.

Эти ограничительные меры позволили сократить ежедневный рост количества инфицирования до менее чем 2%, и до сих пор Австрия сообщила о 510 смертях. Германия приняла аналогичные меры, и эти две страны имеют примерно одинаковый уровень смертности.

"Интересно, что не только по ограничительным мерам многие страны скопировали наш путь, но и в ходе восстановления деятельности сейчас другие страны, такие как, например, Германия, шаг за шагом берут на вооружение наш план", - сказал Курц в нижней палате парламента.

"И это показывает, по моему мнению, прежде всего, что меры, которые мы приняли, были правильными", - добавил он.

Австрия сделала первый шаг к ослаблению карантина на прошлой неделе, во вторник после Пасхи, когда снова открылись садовые центры, а также магазины площадью до 400 квадратных метров.

Когда Курц объявил о планах первой волны открытия торговых центров, крупных магазинов и парикмахерских с 1 мая, его немецкая коллега Ангела Меркель заявила, что для Германии еще слишком рано делать то же самое.

Однако в итоге Германия на этой неделе снова открыла магазины площадью до 800 квадратных метров, а также автомобильные, велосипедные и книжные магазины.

Напомним, Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, в частности, из Германии.

Как сообщалось, Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности восстановления путешествий в пределах ЕС этим летом.

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