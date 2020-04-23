Австрия сняла строгий карантин с "курорта-рассадника" коронавируса

Австрия отменила строгий карантин на трех горнолыжных курортах в Тироле, которые стали местами вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

Теперь на курортах будут действовать те же карантинные правила, что и на остальной территории Австрии.

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Регион Пацнаунталь, где расположены горнолыжные курорты Санкт-Антон-ам-Арльберг, Зёльден и главная "точка вспышки" Ишгль, были закрыты с середины марта. Ишгль, известный как "Ибица Альп", как считается, стал местом заражения сотен туристов со всей Европы.

В апреле агентство здравоохранения Австрии сообщило, что Ишгль стал источником крупнейшей в стране вспышки заболевания. Здесь заразились более 600 австрийцев и вдвое больше людей за рубежом, особенно из Германии и скандинавских стран.

Тирольское правительство заявило в во вторник, что за последние 12 дней здесь было всего 10 случаев коронавируса. Это позволило снять строгий карантин даже раньше, чем планировалось.

Сотни человек решили объединиться для предъявления иска и подачи заявления о преступлении относительно действий власти земли Тироль из-за заражения на курортах.

Раннее завершение зимнего сезона из-за пандемии коронавируса привело к тому, что туризм в горнолыжной Австрии потерял 1,8 миллиарда евро.

Австрия сделала первый шаг к ослаблению карантина на прошлой неделе, во вторник после Пасхи, когда снова открылись садовые центры, а также магазины площадью до 400 квадратных метров.