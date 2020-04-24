Австрія почне поступово відкривати школи з 4 травня
Австрія почне поступово відкривати школи з 4 травня. Першими відновлять навчання учні випускних класів.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив уряд країни.
Австрійські школи почнуть поступово відновлювати навчання з 4 травня, водночас, із заходами безпеки, щоб запобігти новому спалаху.
Якщо найближчими днями кількість нових заражень не почне зростати, з 4 травня відновлять навчання старшокласники, які у цьому році складають випускні екзамени.
Класи поділять на дві групи, які навчатимуться у приміщенні школи позмінно: одна група у понеділок-середу, друга – у четвер-п’ятницю. Учні старші 10 років у приміщенні школи повинні будуть носити маски.
На другому етапі, за такою ж моделлю відновлять навчання початкова і середня школа – діти віком 6-14 років. Третій етап запланований на 29 травня – для учнів, старших 14 років.
Крім того, на літо планують запустити додаткові курси для тих учнів, у яких у зв’язку з дистанційним навчанням погіршилася успішність.
Нагадаємо, Австрія зачинила школи через епідемію коронавірусу у середині березня. Відтоді її 1,1 мільйона школярів навчаються дистанційно.
Минулого тижня в країні почалися перші послаблення карантинних обмежень: відкрилися невеликі магазини. Великі торгові центри залишаються закритими до 2 травня. Ресторани та готелі можуть поступово почати відкриватися з середини травня.