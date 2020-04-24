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Австрія почне поступово відкривати школи з 4 травня

П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:46

Австрія почне поступово відкривати школи з 4 травня. Першими відновлять навчання учні випускних класів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив уряд країни.

Австрійські школи почнуть поступово відновлювати навчання з 4 травня, водночас, із заходами безпеки, щоб запобігти новому спалаху.

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Якщо найближчими днями кількість нових заражень не почне зростати, з 4 травня відновлять навчання старшокласники, які у цьому році складають випускні екзамени.

Класи поділять на дві групи, які навчатимуться у приміщенні школи позмінно: одна група у понеділок-середу, друга – у четвер-п’ятницю. Учні старші 10 років у приміщенні школи повинні будуть носити маски.

На другому етапі, за такою ж моделлю відновлять навчання початкова і середня школа – діти віком 6-14 років. Третій етап запланований на 29 травня – для учнів, старших 14 років.

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Крім того, на літо планують запустити додаткові курси для тих учнів, у яких у зв’язку з дистанційним навчанням погіршилася успішність.

Нагадаємо, Австрія зачинила школи через епідемію коронавірусу у середині березня. Відтоді її 1,1 мільйона школярів навчаються дистанційно.

Минулого тижня в країні почалися перші послаблення карантинних обмежень: відкрилися невеликі магазини. Великі торгові центри залишаються закритими до 2 травня. Ресторани та готелі можуть поступово почати відкриватися з середини травня. 

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