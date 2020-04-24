Австрия начнет постепенно открывать школы с 4 мая
Австрия начнет постепенно открывать школы с 4 мая. Первыми возобновят обучение ученики выпускных классов.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявило правительство страны.
Австрийские школы начнут постепенно восстанавливать обучение с 4 мая одновременно с мерами безопасности, чтобы предотвратить новую вспышку.
Если в ближайшие дни количество новых заражений не начнет расти, с 4 мая восстановят обучение старшеклассники, которые в этом году сдают выпускные экзамены.
Классы поделят на две группы, которые будут учиться в помещении школы посменно: одна группа в понедельник-среду, вторая - в четверг-пятницу. Ученики старше 10 лет в помещении школы должны будут носить маски.
На втором этапе, по такой же модели восстановят обучение начальная и средняя школа - дети 6-14 лет. Третий этап запланирован на 29 мая - для учеников старше 14 лет.
Кроме того, на лето планируют запустить дополнительные курсы для тех учеников, у которых в связи с дистанционным обучением ухудшилась успеваемость.
Напомним, Австрия закрыла школы из-за эпидемии коронавируса в середине марта. С тех пор ее 1,1 миллиона школьников учатся дистанционно.
На прошлой неделе в стране начались первые ослабление карантина: открылись небольшие магазины. Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.