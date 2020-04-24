Австрия начнет постепенно открывать школы с 4 мая. Первыми возобновят обучение ученики выпускных классов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявило правительство страны.

Австрийские школы начнут постепенно восстанавливать обучение с 4 мая одновременно с мерами безопасности, чтобы предотвратить новую вспышку.

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Если в ближайшие дни количество новых заражений не начнет расти, с 4 мая восстановят обучение старшеклассники, которые в этом году сдают выпускные экзамены.

Классы поделят на две группы, которые будут учиться в помещении школы посменно: одна группа в понедельник-среду, вторая - в четверг-пятницу. Ученики старше 10 лет в помещении школы должны будут носить маски.

На втором этапе, по такой же модели восстановят обучение начальная и средняя школа - дети 6-14 лет. Третий этап запланирован на 29 мая - для учеников старше 14 лет.

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Кроме того, на лето планируют запустить дополнительные курсы для тех учеников, у которых в связи с дистанционным обучением ухудшилась успеваемость.

Напомним, Австрия закрыла школы из-за эпидемии коронавируса в середине марта. С тех пор ее 1,1 миллиона школьников учатся дистанционно.

На прошлой неделе в стране начались первые ослабление карантина: открылись небольшие магазины. Крупные торговые центры остаются закрытыми до 2 мая. Рестораны и гостиницы могут постепенно начать открываться с середины мая.