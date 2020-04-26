Испания планирует разрешить жителям выходить на прогулки и заниматься спортом

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил о снятии некоторых коронавирусных ограничений со следующей субботы, в частности, после недель дома испанцам позволят выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В телевизионном обращении Санчес заявил, что испанцам будет разрешено заниматься спортом в индивидуальном порядке с 2 мая. Людям, которые живут вместе, будет разрешено выходить на короткие прогулки. Все это будет возможно, если развитие пандемии продолжит быть благоприятным.

Читайте также Испания зарегистрировала самое низкое число смертей от коронавируса за более чем месяц

Санчес также сообщил о более широком план правительства смягчать карантин с разной скоростью в разных регионах - в зависимости от того, будет ли соответствовать ситуация критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы не будем внезапно восстанавливать активность во всех секторах. Деэскалация должна быть постепенной и асимметричной", - сказал он.

По словам Санчеса, план смягчения ограничений, над которым правительство работало со специалистами три недели, будет внедрен в течение мая, и "мы посмотрим, что будет в июне".

Он заявил, что проведет воскресную виртуальную встречу с региональными лидерами, чтобы обсудить планы, которые правительство должно утвердить во вторник.

Кроме того с сегодняшнего дня, 26 апреля, правительство смягчило карантин для детей. После 6 недель дома детям в возрасте до 14 лет разрешено выходить из дома.

По правилам, разрешаются прогулки до трех детей с одним ответственным взрослым в течение одного часа и на расстоянии до 1 км от дома.

Испания объявила чрезвычайное положение 14 марта с строгим запретом для жителей выходить из дома.

В воскресенье Испания сообщила о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц - за минувшие сутки умерли 288 человек.