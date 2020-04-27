Франція знову дозволила аптекам продавати маски

Франція знову дозволила продаж захисних масок в аптеках.

Відповідний указ був опублікований у неділю в офіційному журналі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Таким чином, французи зможуть знайти в аптеках "несанітарні маски, виготовлені відповідно до промислового процесу і такі, що відповідають основним технічним вимогам", йдеться в тексті указу.

З 3 березня держава реквізувала маски на користь найбільш незахищеного медичного персоналу.

Цей указ узгоджується з думкою, опублікованою в цю неділю Вченою радою Франції. З метою здійснення виходу з карантину вона рекомендувала зробити доступними населенню захисні маски.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня в рамках заходів з поступового виходу з режиму карантину носіння маски і дотримання соціальної дистанції в громадському транспорті стане обов’язковим.