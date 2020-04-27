Франция снова разрешила аптекам продавать маски

Франция вновь разрешила продажу защитных масок в аптеках.

Соответствующий указ был опубликован в воскресенье в официальном журнале, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Таким образом, французы смогут найти в аптеках "несанитарные маски, изготовленные в соответствии с промышленным процессом и отвечающие основным техническим требованиям", говорится в тексте указа.

С 3 марта государство реквизировало маски в пользу наиболее незащищенного медицинского персонала.

Этот указ согласуется с мнением, опубликованным в это воскресенье Ученым советом Франции. Для выхода из карантина совет рекомендовал сделать защитные маски доступными для населения.

Как сообщалось, во Франции с 11 мая в рамках мер по постепенному выходу из режима карантина ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте станет обязательным.