Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба: сейчас нелогично отправлять украинских работников за границу

SkyUp обнародовал график 20 спецрейсов для эвакуации украинцев

Коронавирус во Франции: 437 умерших за сутки, но госпитализированных становится меньше

В Британии наименьшее количество умерших от коронавируса за месяц






Франция снова разрешила аптекам продавать маски

Понедельник, 27 апреля 2020, 09:49

Франция вновь разрешила продажу защитных масок в аптеках.

Соответствующий указ был опубликован в воскресенье в официальном журнале, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Таким образом, французы смогут найти в аптеках "несанитарные маски, изготовленные в соответствии с промышленным процессом и отвечающие основным техническим требованиям", говорится в тексте указа.

С 3 марта государство реквизировало маски в пользу наиболее незащищенного медицинского персонала.

Этот указ согласуется с мнением, опубликованным в это воскресенье Ученым советом Франции. Для выхода из карантина совет рекомендовал сделать защитные маски доступными для населения.

Как сообщалось, во Франции с 11 мая в рамках мер по постепенному выходу из режима карантина ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте станет обязательным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua