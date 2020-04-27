Карантин: Германия готовит новые правила для скоростных поездов

Германия собирается ввести масочный режим и резервирование мест в поездах дальнего следования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как рассказал министр транспорта ФРГ Андреас Шоер, страна планирует расширить обязательства носить маску для пассажиров транспорта, осуществляющего перевозки на большие расстояния, в частности, поездов типа ІС ("Интерсити") и ІСЕ ("Интерсити-экспресс"). Эти вопросы вынесут на обсуждение между руководителями правительств земель, что должно произойти на этой неделе.

"Масочный режим" в городском общественном транспорте уже действует или должен быть внедрен во всех федеральных землях. Пассажиры обязаны надевать любую доступную маску - медицинскую, самодельную тканевую или шарф.

По словам Шоера, было бы "системной ошибкой" не распространить это правило на междугородние перевозки.

Кроме того, по мнению министра, нужно пересмотреть существующую модель резервирования билетов - чтобы люди покупали билет на конкретное место в вагоне поезда, как на самолет, и таким образом было возможно организовать безопасную дистанцию ​​между пассажирами. Сейчас пассажиры могут свободно выбирать место.

Министр также выразил мнение, что странам Европы следует гармонизировать свой подход к масочному режиму и другим мерам безопасности в поездах в связи с коронавирусом. По его словам, немецкая железная дорога уже ведет переговоры с коллегами из других стран ЕС, также это будет обсуждаться на встрече министров транспорта стран ЕС в среду.

По состоянию на 27 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавируса в Германии превысило 155 000, общее количество смертельных случаев возросло до 5750.

Напомним, по плану постепенного выхода из карантина, согласованного канцлером Германии и премьерами федеральных земель, большинство ограничений будет действовать до 3 мая. Магазинам с торговой площадью до 800 квадратных метров позволили открыться 20 апреля. Крупные мероприятия будут запрещены до 31 августа.