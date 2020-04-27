Архієпископ Греції просить уряд відкрити церкви, із заходами безпеки

Архієпископ Греції Ієронім ІІ, предстоятель Елладської православної церкви, звернувся до уряду листом з проханням дозволити церквам відновити роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Orthodox Times.

"Ми вже пішли на великі жертви. Переважна більшість священників виконували обмеження. Тож якщо є різні сценарії для відкриття перукарень та магазинів, чи справедливо, що церкви не мають такої можливості?" - йдеться у листі.

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Архієпископ пропонує уряду дозволити церквам відновити служби з дотриманням 5 правил безпеки.

Перше з них – обмеження кількості людей у храмі, що має залежати від його площі. По-друге, якщо вірян дуже багато, вони мають слухати службу на вулиці через гучномовці, дотримуючись безпечної дистанції між собою.

Церкви також зобов’язуються не допускати скупчень людей, забезпечити вентиляцію у приміщеннях та розмістити антисептики.

Відповідь на листа ще очікують.

Нагадаємо, Греція продовжила карантинні обмеження до 4 травня.

Як повідомлялося раніше, Греція вжила суворих заходів для запобігання порушенням карантину на Великдень: розмір штрафів подвоїли. Богослужіння були дозволені лише за зачиненими дверима, з трансляцією для вірян. Уряд Греції звернувся до прокуратури із проханням порушити справу проти двох священників, які надавали причастя, попри заборону відвідування церкви.