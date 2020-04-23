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Греція продовжила карантин до 4 травня

Четвер, 23 квітня 2020, 14:03

Уряд Греції продовжив до 4 травня обмежувальні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусу в країні.

Про це заявив представник уряду Стеліос Пецас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пецас заявив, що новий план щодо поступового скасування деяких обмежень буде оголошений прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом на початку наступного тижня, можливо, у понеділок.

Раніше у Греції запропонували запровадити "паспорт здоров’я" для туристів, який підтверджуватиме, що людина не є носієм коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа. 

Також міністри туризму країн Євросоюзу 27 квітня обговорять можливі дії на національному та європейському рівнях для швидкого відновлення туристичного сектора, який постраждав через пандемію коронавірусу. 

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Коронавірус Карантин Греція
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