Архиепископ Греции просит правительство открыть церкви, с мерами безопасности

Архиепископ Греции Иероним II, предстоятель Элладской православной церкви, обратился к правительству письмом с просьбой разрешить церквям возобновить работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Orthodox Times.

"Мы уже пошли на большие жертвы. Подавляющее большинство священников выполняли ограничения. Поэтому, если есть разные сценарии для открытия парикмахерских и магазинов, справедливо ли, что церкви не имеют такой возможности?" - говорится в письме.

Архиепископ предлагает правительству разрешить церквям восстановить службы с соблюдением пяти правил безопасности.

Первое из них - ограничение количества людей в храме, что должно зависеть от его площади. Во-вторых, если верующих очень много, они должны слушать службу на улице через громкоговорители, соблюдая безопасную дистанцию ​​между собой.

Церкви также обязуются не допускать скопления людей, обеспечить вентиляцию в помещениях и разместить антисептики.

Ответ на письмо еще ожидают.

Напомним, Греция продлила карантин до 4 мая.

Как сообщалось ранее, Греция приняла строгие меры для предотвращения нарушением карантина на Пасху: размер штрафов удвоили. Богослужения были разрешены только за закрытыми дверями, с трансляцией для верующих. Правительство Греции обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить дело против двух священников, которые совершали причастие, несмотря на запрет посещения церкви.