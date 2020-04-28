У Німеччині очікують неплатоспроможності до 50 тисяч підприємств роздрібної торгівлі 

Німецька федерація роздрібної торгівлі (HDE) очікує, що до 50 тисяч підприємств стануть неплатоспроможними через коронавірусну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Чотиритижневий карантин у Німеччині, який змусив закритися всі другорядні магазини, призвів до збитків в розмірі близько 30 мільярдів євро в продажах. Ці збитки не можуть бути відшкодовані, сказав керівник федерації Штефан Гент в інтерв'ю Funke Media Group.

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І хоча багато магазинів були знову відкриті відтоді, як минулого понеділка обмеження були зняті, потік відвідувачів повертається повільно. За словами Гента, роздрібний сектор все ще втрачає "велику тризначну суму в мільйони євро щодня". Тому HDE очікує, що до 50 тисяч підприємств стануть неплатоспроможними.

"Ми дуже боїмося, що центри міст після кризи не будуть виглядати так само, як до кризи, і що багато магазинів зникнуть", - сказав Гент.

Як повідомлялося, коронавірусна криза обійшлася німецькій туристичній індустрії в березні і квітні в 24 мільярди євро.

Нагадаємо, за планом поступового виходу з карантину, погодженого канцлеркою Німеччини та прем’єрами федеральних земель, магазинам з торговою площею до 800 квадратних метрів дозволили відкритися з 20 квітня.