В Германии ожидают неплатежеспособности до 50 тысяч предприятий розничной торговли

Немецкая федерация розничной торговли (HDE) ожидает, что до 50 тысяч предприятий станут неплатежеспособными из-за коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Четырехнедельный карантин в Германии, который заставил закрыться все второстепенные магазины, привел к убыткам в размере около 30 млрд евро в продажах. Эти убытки не могут быть возмещены, сказал руководитель федерации Штефан Гент в интервью Funke Media Group.

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И хотя многие магазины были вновь открыты с тех пор, как в прошлый понедельник ограничения были сняты, поток посетителей возвращается медленно. По словам Гента, розничный сектор все еще теряет "большую трехзначную сумму в миллионы евро каждый день". Поэтому HDE ожидает, что до 50 тысяч предприятий станут неплатежеспособными.

"Мы очень боимся, что центры городов после кризиса не будут выглядеть так же, как до кризиса, и что многие магазины исчезнут", - сказал Гент.

Как сообщалось, коронавирусный кризис обошелся немецкой туристической индустрии в марте и апреле в 24 миллиарда евро.

Напомним, по плану постепенного выхода из карантина, согласованного канцлером Германии и премьерами федеральных земель, магазинам с торговой площадью до 800 квадратных метров позволили открыться 20 апреля.