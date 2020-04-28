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В Англии и Уэльсе в середине апреля зафиксировали рекордную смертность

Вторник, 28 апреля 2020, 12:53

В Англии и Уэльсе в течение недели до 17 апреля зафиксировали больше смертей за аналогичный период с 1993 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

По данным Офиса национальной статистики, в Англии и Уэльсе в течение недели до 17 апреля зафиксировали более 22 тысяч смертей. Это самый высокий показатель за аналогичный период за всю историю наблюдений - с 1993 года, и примерно вдвое больше, чем обычно в это время года.

При этом, возросло количество смертей в домах престарелых. По данным офиса, за неделю до 17 апреля в таких заведениях умерли 2000 людей, в два раза больше, чем на предыдущей неделе.

На 17 апреля, умершие в домах престарелых составляли примерно треть всех умерших от коронавируса.

Напомним, общее количество умерших от коронавируса в Великобритании с начала эпидемии превысило 21 тысячу.

За прошедшие сутки умерли 360 больных, что является наименьшим ежедневным показателем за последний месяц. В то же время, одной из причин этого может быть задержка данных за выходные дни.

22 апреля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщал, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.

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