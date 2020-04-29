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Литва вводит уголовную ответственность за нарушение самоизоляции

Среда, 29 апреля 2020, 10:12

Во вторник литовский Сейм одобрил поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции - возможно наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Люди, которых проинформировали о подтвержденном инфекционном заболевании и необходимых защитных мерах, но которые продолжают поддерживать контакты с другими людьми, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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Человеку с подтвержденным COVID-19, нарушающему правила самоизоляции и карантина, грозит до года тюрьмы.

Один депутат воздержался при голосовании за решение, 70 проголосовали "за". Никто не выступил против. Парламентская оппозиция бойкотировала голосование, заявив, что будет сложно предъявить обвинения из-за формулировки поправок.

Президент Литвы Гитанас Науседа все еще должен утвердить законопроект.

Напомним, в Литве с 27 апреля открылись уличные кафе, парикмахерские и музеи.

Литва также готовится возобновить авиасообщение в середине мая.

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