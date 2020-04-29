Чиновнику в Испании пришлось извиняться за опрыскивание пляжа отбеливателем

Чиновник на юге Испании извинился за то, что распорядился опрыскать местный пляж разведенным отбеливателем, чтобы защитить жителей от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

На прошлой неделе в селе Захара де лос Атунес в Андалусии вдоль части пляжа проехали тракторы с опрыскивателями. Таким образом чиновники готовились к выходу из дома детей, которые провели шесть недель на карантине.

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Решение продезинфицировать пляж разозлило экологов.

"Это абсолютно абсурдно. Пляж - это живая экосистема. И когда вы опрыскиваете его отбеливателем, вы убиваете все, на что он попадает", - сказала Мария Долорес Иглесиас Бенитес, глава местной ассоциации, активно занимающейся защитой этого района, который служит местом гнездования нескольких видов перелетных птиц.

Ее группа подала жалобы в местные органы власти и привлекла внимание испанского "Гринписа".

Муниципальный чиновник Августин Конехо объяснил, что его действия были мотивированы исключительно желанием защитить детей. "Я признаю, что это ошибка. Но это было сделано с наилучшими намерениями", - сказал он.