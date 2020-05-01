Німецький регулятор не звільнить "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС - ЗМІ

Федеральне мережеве агентство Німеччини планує відхилити заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Handelsblatt.

За даними видання, в п'ятницю регулятор направив проєкт свого рішення сторонам для коментарів.

Причиною є те, що "Північний потік-2" не відповідає вимогам Закону про енергетику для звільнення від регулювання через те, що він не був добудований до певного терміну.

Компанія "Nord Stream 2 AG" направила заявку регулятору на початку 2020 року. У німецькому законодавстві є можливість звільнення від регулювання ЄС, але поширюється вона тільки на газопроводи, які були добудовані до травня 2019 року.

Газопровід "Північний потік-2" до сих пір не був добудований. У заявці компанії наводився аргумент, що поняття "добудований" або "завершений" не потрібно трактувати вузько, але регулятор з цим не погодився.

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".