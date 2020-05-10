Три международные авиакомпании возобновят рейсы из Украины с конца мая-начале июня

Авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аіr и Lufthansa планируют возобновить регулярные рейсы из Украины с конца мая-начала июня.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, такая информация размещена на их сайтах.

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая – из Киева и Одессы в Прагу.

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"Уже с 24.05.2020 Киев – 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса – 3 рейса в неделю", - сообщает Czech Airlines.

Венгерская авиакомпания Wizz Air открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.

Немецкая Lufthansa частично возобновляет рейсы из Украины с 1 июня: из Киева в Берлин.

В то же время, как сообщалось ранее, Еврокомиссия предложила продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Европейского Союза и Шенгенской зоны до 15 июня.

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