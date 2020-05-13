Норвегія частково відкрила кордон для громадян ЄС, а також Ісландії, Британії, Ліхтенштейну та Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністерство юстиції країни у середу вранці заявило, що громадянам країн Єдиного економічного простору, до якого належать країни-члени ЄС, Ісландія, Ліхтенштейн, Британія, а також громадянам Швейцарії тепер буде дозволено відвідувати родичів у Норвегії.

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Нові правила також дозволять громадянам країн Єдиного економічного простору відвідувати об’єкти, якими вони володіють. Такими чином шведи та данці зможуть відвідати свої норвезькі будиночки для відпочинку протягом літа.

Уряд також відкрив шлях для в’їзду в країну сезонним робітникам, на яких розраховують фермери.

"Уряд постійно працює над тим, щоб знайти правильний баланс між захистом від інфікування та іншими важливими соціальними міркуваннями", - заявила міністр юстиції Норвегії Моніка Меланд, оголошуючи про нові послаблення.

За її словами, Норвегія поступово відкриватиме в'їзд для нових груп іноземців, якщо ситуація з епідемією це дозволятиме.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 травня представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки.

Німеччина у середу оголосила, що відкриє кордони з 15 червня, але послаблення будуть вже з п'ятниці.